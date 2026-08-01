Scende dall’auto in panne e viene travolto, muore un 41enne

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una mattinata d’agosto segnata dal lutto e dal dolore lungo una delle principali arterie della regione. Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Cristian Pascoletti, 41 anni, residente a Bordano, rimasto vittima di un drammatico investimento nella tarda mattinata di oggi lungo la strada statale 13 Pontebbana, nel territorio comunale di Moggio Udinese subito dopo il confine con Venzone.

La vittima si trovava a bordo della propria vettura – un pickup – insieme a un amico quando l’auto avrebbe accusato un improvviso guasto meccanico. Costretto ad accostare a margine della carreggiata per verificare il problema, Pascoletti è sceso dall’abitacolo. Proprio in quel momento si è consumata la tragedia: una Skoda Octavia che sopraggiungeva lungo la statale ma dalla parte opposta – probabilmente impegnata in una manovra di sorpasso in prossimità di una curva, in direzione Tarvisio – lo ha travolto in pieno. L’impatto è stato di estrema violenza e non gli ha lasciato scampo.

Il 41enne è stato scagliato ad alcune decine di metri dal punto del contatto. Nella dinamica è rimasta coinvolta, di striscio, un’altra macchina.

L’allarme è scattato immediatamente, portando sul posto i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso. Nonostante i lunghi e disperati tentativi di rianimazione effettuati dal personale sanitario, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi e ai medici non è rimasto che constatarne il decesso. Profondamente scosso e sotto choc l’amico che viaggiava con lui e che ha assistito all’intera scena.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale, unitamente ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi di rito e gestito la viabilità, inevitabilmente rallentata per consentire le operazioni di soccorso.