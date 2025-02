Scendono dal bus e vengono travolti da un’auto: gravi un uomo e una donna

Sono stati investiti da un’auto dopo essere scesi da un autobus della Flixbus. L’incidente si è verificato ieri notte, alle 3.15, lungo l’A23 a ridosso della barriera di Ugovizza.

Due persone – una donna rumena e un italiano – erano scesi dal pullman, proveniente dall’Austria, per espletare dei controlli al posto di polizia quando, per cause in corso di accertamento della Polstrada, sono stati travolti da una macchina condotta da un 50enne italiano.

Entrambi sono stati elitrasportati in condizioni serie all’ospedale di Udine ma non sarebbero in pericolo di vita.