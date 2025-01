Scheletri di edifici fatiscenti, fantasmi e immondizia: il degrado di via Giulia

L’indirizzo di via Giulia è ben noto a chi da tempo assiste impotente al degrado della zona. Il breve tratto di strada su cui si affaccia una abitazione privata, conduce ad un cancello che dà su costruzioni abbandonate in cui, nel silenzio totale, sembrano aggirarsi fantasmi. E’ lì che siamo entrati con le nostre telecamere, tra vetri rotti di porte e finestre, cocci di bottiglie, materassi consumati che qualcuno usa ancora come giaciglio e scheletri di biciclette abbandonate che nessuno sa a chi sono appartenute, si aggirano ombre di esseri umani che sembrano aver perso anche la nozione del tempo. C’è qualcuno che fa da sentinella all’area che un tempo ospitava i depositi delle ferrovie. E lì, all’interno di quelle stanze, tutto si è fermato a decine di anni fa. Ci sono ancora le attrezzature, visibili tra l’edera che entra dalle finestre rotte. Cimeli di un tempo lontano, potrebbero trovare posto in qualche museo.Invece sono ancora lì, a testimoniare l’abbandono. A tutto ciò si ribella la città che oggi vuole ridare dignità a quella zona. Ci sarà molto da fare, ma da qualche parte bisogna pur iniziare.