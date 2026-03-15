Schiacciato da un rullo agricolo, muore a 55 anni

E’ morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Non ce l’ha fatta Meris Corazza, il 55enne imprenditore agricolo rimasto schiacciato ieri pomeriggio da un rullo agricolo, del peso di un quintale, sul qualche stava facendo manutenzione. L’uomo, che si trovava nelle pertinenze del capannone adiacente all’abitazione, in via San Michele a San Cassiano di Brugnera, è stato trovato dalla moglie Meri sotto il mezzo da lavoro che, improvvisamente, si sarebbe mosso provocandogli lo schiacciamento del torace e, quindi, l’arresto cardiaco.

Immediata l’attivazione dei mezzi di soccorso. Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica ed elisoccorso insieme ai vigili del fuoco. Il personale sanitario, una volta che Corazza è stato liberato dal mezzo agricolo, ha condotto il 55enne il condizioni disperate all’ospedale di Pordenone. Dove, poi, è stato constatato il decesso.

Il rullo (agganciato al trattore), come disposto dall’autorità giudiziaria, è stato posto sotto sequestro dai carabinieri di Sacile. Sulla salma dell’imprenditore il pm potrebbe disporre l’autopsia. Quello che inizialmente era stato classificato come un incidente sul lavoro, è stato derubricato ad infortunio domestico.