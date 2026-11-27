Non ce l’ha fatta Samuele Corva, l’operaio di 26 anni residente a Raveo rimasto gravemente ferito domenica scorsa in un incidente sul lavoro all’interno dello stabilimento del Gruppo Pittini di Osoppo. Il giovane è deceduto ieri notte all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove era stato ricoverato d’urgenza e sottoposto a un delicato intervento chirurgico nel tentativo di salvargli la vita. Troppo gravi i traumi riportati alla testa e al torace nell’impatto.

Il ventiseienne era impegnato in alcune operazioni di manutenzione all’interno dell’acciaieria. Mentre stava movimentando un carroponte per la sostituzione di un pesante elemento in acciaio, il giovane era stato improvvisamente investito da una trave metallica che lo aveva schiacciato. Soccorso immediatamente dai colleghi e dai sanitari del 118, era stato trasportato in gravi condizioni nel nosocomio friulano, ma nella notte il suo cuore ha cessato di battere. Le cause esatte della tragedia restano ora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Tolmezzo e degli ispettori dello Spsal dell’Azienda sanitaria, al lavoro per accertare eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza.

La notizia della scomparsa di Samuele ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Raveo, la Carnia e i colleghi dello stabilimento di Osoppo, profondamente scossi per la perdita di un ragazzo così giovane. In segno di lutto e vicinanza alla famiglia, i lavoratori della Pittini hanno annunciato una cerimonia laica, all’esterno dello stabilimento, per ricordare il giovane lavoratore.