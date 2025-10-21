  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
martedì 21 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Carico di 24 tonnellate di pellet sequestrato e donato a Forni...
Tira uno schiaffone a passante e lo scippa di una catenina,...
Confagricoltura Fvg: orzo e frumento, indicazioni per la prossima campagna di...
Autocisterna urta il guardrail sull’A23, gasolio sull’asfalto
Al Marinoni di Udine nasce la sesta Innovation Platform del Cluster...
Turoldo tra arte e parola: concorsi e cultura a Coderno
Sul Montasio la colonia di stambecchi più numerosa del Triveneto
Aiscat, Autostrade Alto Adriatico e Polizia al lavoro per incidenti zero
Ambiente, Pordenone ai vertici: “Risultato ottenuto anche grazie ai cittadini”
Udine, il Natale si accende il 21 novembre
Cronaca

Tira uno schiaffone a passante e lo scippa di una catenina, preso il rapinatore

Lo aveva avvicinato in Piazza Libertà, a Udine, con la scusa di un'informazione
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

È stato bloccato pochi minuti dopo il furto, il rapinatore che sabato sera, in Piazza Libertà a Udine, ha aggredito un giovane per strappargli la collanina d’oro che portava al collo. L’uomo, un cittadino marocchino di 29 anni, si era avvicinato alla vittima con la scusa di chiedere un’informazione, poi l’ha colpita con uno schiaffo alla nuca impossessandosi del monile.
La fuga è durata poco: una pattuglia della Polizia di Stato, già presente in zona, è riuscita a rintracciarlo e fermarlo. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario. Il 29enne, in regola sul territorio nazionale ma con precedenti specifici, è stato condotto in carcere in attesa della convalida dell’arresto.
L’intervento è avvenuto nel contesto di un’ampia attività di prevenzione che nel fine settimana ha portato a identificare oltre 300 persone, a controllare oltre che un centinaio di veicoli e ad eseguire diverse verifiche negli esercizi pubblici, specialmente in Borgo Stazione.

