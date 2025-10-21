Tira uno schiaffone a passante e lo scippa di una catenina, preso il rapinatore

È stato bloccato pochi minuti dopo il furto, il rapinatore che sabato sera, in Piazza Libertà a Udine, ha aggredito un giovane per strappargli la collanina d’oro che portava al collo. L’uomo, un cittadino marocchino di 29 anni, si era avvicinato alla vittima con la scusa di chiedere un’informazione, poi l’ha colpita con uno schiaffo alla nuca impossessandosi del monile.

La fuga è durata poco: una pattuglia della Polizia di Stato, già presente in zona, è riuscita a rintracciarlo e fermarlo. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario. Il 29enne, in regola sul territorio nazionale ma con precedenti specifici, è stato condotto in carcere in attesa della convalida dell’arresto.

L’intervento è avvenuto nel contesto di un’ampia attività di prevenzione che nel fine settimana ha portato a identificare oltre 300 persone, a controllare oltre che un centinaio di veicoli e ad eseguire diverse verifiche negli esercizi pubblici, specialmente in Borgo Stazione.