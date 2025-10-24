Schiamazzi e risse di notte, la Questura chiude il locale Dama Bianca

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Troppi schiamazzi e risse durante le ore notturne: il ristobar Dama Bianca resterà chiuso fino al 2 novembre. Il Questore di Udine Pasquale Antonio de Lorenzo ha disposto, a partire da oggi, la sospensione di 10 giorni della licenza del locale di via Longarone a Cussignacco in base all’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il provvedimento è stato notificato stamani al gestore.

Alla base della decisione, i nove interventi effettuati delle forze dell’ordine in poco più di quattro mesi per schiamazzi nelle ore notturne e discussioni, sfociate anche in rissa, da parte di avventori sotto l’effetto dell’alcol. L’ultimo episodio risale al 29 settembre, quando alle 4 del mattino i carabinieri sono intervenuti fuori dal locale per un’aggressione ai danni di un nigeriano di 53 anni, poi finito al pronto soccorso per le numerose ferite riportate al volto.

Un clima che ha provocato nei residenti della zona una percezione di insicurezza, inducendoli a lamentarsi della situazione. Di qui la misura cautelare di carattere preventivo disposta dalla Questura.