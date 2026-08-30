Si schianta contro un muro: muore a 53 anni

Incidente mortale ieri sera a Tricesimo, dove un uomo di 53 anni, residente proprio in paese, ha perso la vita dopo essersi schiantato con l’auto contro la colonna dell’antica porta d’ingresso del borgo. La fuoriuscita autonoma si è verificata verso le 20.30 lungo la strada statale 55, in via San Giuseppe, nella zona di Laipacco.

Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo della vettura, finendo contro il basamento del muro di cinta. Immediata la richiesta di aiuto, ma all’arrivo dei sanitari per il cinquantatreenne non c’era ormai più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Udine, che hanno eseguito i rilievi e gestito la viabilità. La vettura è stata posta sotto sequestro, mentre l’etilometro ha dato esito negativo. I militari esamineranno anche lo smartphone dell’uomo nel tentativo di ricostruire i suoi ultimi istanti prima dello schianto.

La Procura di Udine ha disposto ulteriori esami sul corpo, trasferito al termine dei rilievi al cimitero del capoluogo friulano. Saranno gli accertamenti a chiarire se all’origine dell’incidente possano esserci stati un malore improvviso o un colpo di sonno.