Schianti a San Martino e Bertiolo, due morti sulle strade del Friuli

E’ di due morti, entrambi a causa delle letali ferite riportate, il bilancio di altrettanti gravi incidenti stradali tra il tardo pomeriggio e la serata di domenica 7 gennaio. Soccorsi sul posto, due uomini sono deceduti in ospedale a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Gino Volpatti, 77 anni, imprenditore agricolo di Aurava di San Giorgio della Richinvelda è spirato ieri sera nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Pordenone, dove era stato trasportato in codice rosso dai sanitari dopo che si era ribaltato con la sua Citroen lungo la provinciale a San Martino al Tagliamento attorno alle 17. Una fuoriuscita stradale autonoma dovuta forse a un malore del conducente. Sul posto, dove sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Spilimbergo, gli operatori del 118 erano riusciti a rianimarlo, ma i medici non hanno potuto poi strapparlo alla morte. Troppo gravi le ferite.

E non ce l’ha fatta nemmeno Francesco Cignolini, 53 anni di Bertiolo, deceduto nella notte al Santa Maria della Misericordia di Udine. Fatale lo scontro a Bertiolo sulla Napoleonica all’incrocio con via Pozzecco, attorno alle 19.30, tra la sua Kia Sportage, finita accartocciata in un fossato, e una Audi A 5 guidata da un triestino di 49 anni, ferito ma non in maniera seria. Ad avere la peggio Cignolini, che è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco di Codroipo, rianimato sul posto dai sanitari e trasportato in volo all’ospedale di Udine. Nonostante ogni tentato dei medici, l’uomo ha smesso di vivere qualche ora più tardi. GUARDA IL VIDEO