Schianto tra due auto, morta una 67enne

Tragico scontro tra due vettura a Gradisca di Sedegliano nel primo pomeriggio. Una donna di 67 anni, alla guida di una Fiat Cinquecento, ha perso la vita a seguito di un’uscita di strada che l’ha portata a schiantarsi contro un Fiorino fermo allo stop.

L’incidente è avvenuto tra via Cosat e via dei Trabbiatori, lungo la Sp52, alle 14.30 circa. Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Codroipo e San Vito al Tagliamento, oltre ai sanitari del 118, giunti anche con l’elisoccorso. Per liberare le due automobiliste dalle vetture cappottate, i pompieri hanno adoperato i divaricatori idraulici. Una volta estratte le due guidatrici, il personale sanitario ha purtroppo dovuto dichiarare il decesso di una delle signore, mentre l’altra è stata trasportata all’ospedale in gravi condizioni.