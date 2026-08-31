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Cronaca

Schianto auto-moto, militare statunitense in condizioni disperate

L'incidente nel pomeriggio a Polcenigo
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Un gravissimo incidente si è verificato poco dopo le 16.30 di oggi a Polcenigo. In via Pedemontana, per cause ancora in corso di accertamento, una moto Kawasaki di grossa cilindrata si è schiantata contro un fuoristrada Nissan.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un militare statunitense di stanza alla Base Usaf di Aviano, di circa 40 anni. Le cui condizioni sono apparse subito disperate. I sanitari, giunti sul posto dopo la chiamata al Numero unico di emergenza 112, lo hanno intubato e sottoposto a lungo alle manovre di rianimazione. Il centauro è stato quindi trasportato in elicottero all’ospedale in condizioni gravissime.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Sacile, incaricati dei rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto, e la Polizia locale per la gestione della viabilità.

Immagine concessa dal Messaggero Vento

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