Schianto auto-moto, muore un 76enne di Remanzacco

Ha coinvolto un’auto e una moto l’incidente costato la vita questo pomeriggio ad un uomo di 76 anni di Remanzacco.Il sinistro è avvenuto attorno alle 15 in via Divisione Julia a Magnano in Riviera, all’incrocio con la SS13.Per cause al momento imprecisate, la moto sulla quale viaggiava il pensionato si è scontrata con l’auto.L’uomo è caduto in malo modo e, purtroppo, non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi giunti sul posto.In corso di accertamento da parte dei Carabinieri la dinamica esatta dell’incidente, che ha causato importanti rallentamenti al traffico: le auto sono state deviate dalla strada statale verso l’abitato di Magnano.Sul luogo dell’incidente anche i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.