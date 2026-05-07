Schianto auto-scooter: centauro vola per sei metri, è grave

Momenti di apprensione oggi, a Monfalcone, per un grave incidente stradale che ha visto coinvolti un’autovettura e uno scooter. L’impatto, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, è stato estremamente violento.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente dello scooter, a seguito dell’urto con il veicolo, è stato disarcionato dal mezzo e proiettato per circa sei metri sull’asfalto. I soccorsi sono scattati immediatamente: sul posto è intervenuto il personale sanitario con un’ambulanza e l’elisoccorso.

Il ferito è stato stabilizzato sul posto dall’equipe medica.

Data la dinamica dell’incidente, è stato disposto il trasferimento d’urgenza in codice rosso verso l’ospedale di Cattinara a Trieste.