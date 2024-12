Schianto tra due auto, morta una 67enne di Codroipo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tragico scontro tra due vetture a Gradisca di Sedegliano. Oggi pomeriggio una donna di 67 anni, di Codroipo, Rosanna Lunetti, ha perso la vita dopo che la sua auto si è schiantata con un veicolo commerciale che era fermo allo stop. Entrambi i mezzi si sono cappottati.

Erano le 14.30 e la 67enne stava percorrendo via Cosat al volante di una Fiat 500, quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è uscita di strada, ha percorso un tratto di terreno agricolo e, dopo aver abbattuto un palo della luce, si è scontrata con un Fiat Fiorino che arrivava da via dei Trebbiatori, condotto da una donna del posto, Celestina Tavano (elitrasportata in gravi condizioni a Udine). Non si esclude che sia stata colta da un malore.

L’impatto tra i due veicoli, avvenuto tra Gradisca e Rivis, è stato tremendo. A prestare i primissimi soccorsi, in attesa dell’arrivo dei carabinieri, dei vigili del fuoco da San Vito e Codroipo e dei sanitari del 118, con ambulanza ed elisoccorso, è stato un operatore socio sanitario che rientrava da Spilimbergo e che ha estratto la conducente del Fiorino dalle lamiere.

Via Cosat, chiusa per permettere i rilievi e gli accertamenti del caso, è stata riaperta soltanto nel tardo pomeriggio.