Scatta il rosso durante un’emergenza: Bmw ribalta ambulanza. Feriti i sanitari

Incidente a Latisanotta, poco dopo le 16, tra una vettura e una ambulanza. Lo scontro si è verificato in via Roma ad un incrocio semaforico, durante la corsa per raggiungere il luogo di un incidente avvenuto in via Codroipo, a Latisana. L’autoambulanza seguiva un mezzo dei vigili del fuoco, quando è scattato il rosso. Passati i pompieri, il mezzo sanitario è stato colpito da una Bmw che l’ha ribaltato sul fianco sinistro.

Ferite lievi per i due conducenti. Più serie invece le condizioni della soccorritrice a bordo dell’ambulanza. Tutti e tre sono stati trasferiti all’ospedale di Latisana. Fortunatamente il mezzo sanitario, in servizio, non presentava pazienti a bordo. Coinvolto nello schianto anche un terzo veicolo.