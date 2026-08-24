Schianto di Basiliano, stazionaria la bimba di 4 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Restano stazionarie le condizioni della bambina di 4 anni rimasta gravemente ferita ieri nel tragico incidente stradale sulla strada statale 13 Pontebbana in cui ha perso la vita la sorella maggiore. La piccola, ricoverata al Santa Maria della Misericordia di Udine, è stata sottoposta nella giornata di oggi ad un encefalogramma che ha evidenziato il funzionamento degli organi e ad una Tac le cui risultanze sono in linea con quelle dell’esame svolto nella giornata di ieri, quando la bimba è stata anche operata ad un polmone. La bambina resta in pericolo di vita, sedata ed in prognosi riservata. Le sue condizioni continueranno ad essere costantemente monitorate nelle prossime ore.

Intanto un’autopsia giudiziale disposta dalla Procura di Udine farà maggior luce sulle cause che hanno portato al decesso nello stesso schianto della sorella di 11 anni.

Gli esami tossicologici sul padre delle due piccole sono stati effettuati. Papà che, come atto dovuto, è stato iscritto nel registro degli indagati per le ipotesi di reato di omicidio stradale e lesioni gravissime. A riferirlo il Messaggero Veneto.

Sul fronte sanitario migliorano intanto le sue condizioni cliniche, tanto che dovrebbe essere dimesso dall’ospedale entro le prossime 24 ore. Ai famigliari è stato fornito supporto psicologico per far fronte al drammatico momento.