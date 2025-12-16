Schianto frontale a Vivaro, muore a 54 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non ce l’ha fatta Carmen Benvenuti, la 54enne di San Leonardo Valcellina rimasta coinvolta ieri pomeriggio nel grave incidente stradale avvenuto tra San Foca e Vivaro. E’ morta questa mattina nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Udine dov’era stata accolta, ieri pomeriggio, in condizioni disperate. Dopo il violento impatto frontale tra due auto, una Opel Corsa e un suv Mercedes, era stata elitrasportata al Santa Maria della Misericordia dopo essere stata rianimata più volte sul posto da personale sanitario del 118.

Fuori pericolo di vita, invece, la conducente dell’altra macchina – una 53enne di San Quirino – con la quale la Opel Corsa di Benvenuti si era scontrata. Così come la figlia 17enne di lei e il nipotino di 3 anni.

Ieri la Procura di Pordenone, una volta che i carabinieri del Radiomobile di Spilimbergo avevano effettuato gli accertamenti del sinistro stradale, aveva subito disposto il sequestro di entrambi i mezzi. Disposta la verifica sui dispositivi cellulari di entrambe le donne coinvolte nell’incidente, la stessa Procura potrebbe aprire un fascicolo per omicidio stradale colposo. E, nel caso, indagare l’altra automobilista.

Lo scontro frontale sarebbe avvenuto, infatti, a causa dell’invasione di corsia da parte di uno dei due veicoli coinvolti nella dinamica.