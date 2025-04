Schianto frontale tra auto e furgone a Muzzana, due morti e un ferito

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dimitri Zornik, di 37 anni, residente a Udine, e Enzo Lazzarini, 67enne di Latisana, hanno perso la vita questa mattina a seguito di un violento schianto frontale avvenuto lungo la Strada regionale 353, nel comune di Muzzana del Turgnano. L’incidente ha coinvolto una vettura, diretta verso Castions di Strada, e un furgone che procedeva in direzione opposta, quest’ultimo mezzo finito a sua volta nel fosso che costeggia l’arteria. Ferita gravemente anche una terza persona, di 50 anni di Precenicco, soccorsa e trasportata d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale di Udine.

Lo scontro è avvenuto alle 8.10. Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Udine, Latisana e Cervignano, oltre ai sanitari del 118 e ai carabinieri della Radiomobile di Latisana.

I pompieri, dopo una prima messa in sicurezza dei veicoli coinvolti, hanno utilizzato le cesoie e i divaricatori idraulici per aprire un varco tra le lamiere dei mezzi incidentati ed estrarre dagli abitacoli le 3 persone coinvolte, due delle quali già rinvenute prive di vita.

Alla guida del furgone Citroën Jumper era presente Lazzarini, classe ’58, titolare di una ditta per l’installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria. Sulla Infiniti Q50 era presente invece Dimitri Zornik, Business Analyst del mondo dei Big Data per la beanTech, eccellenza friulana in informatica e telecomunicazioni. “In questi sette anni Dimitri era diventato una colonna portante del nostro team”, ha ricordato l’azienda. “Era molto più di un collega, era il tipo di persona che lasciava un segno, che faceva la differenza”, riferiscono commossi i referenti di beanTech.

Le salme delle vittime sono state trasportate all’obitorio di Palmanova.