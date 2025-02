Schianto frontale tra due auto, uomo incastrato tra le lamiere

Doppio incidente nel pomeriggio a Udine. Il più grave si è verificato poco dopo le 16 in via Lumignacco, a causa di uno scontro frontale tra due vetture. Un conducente è rimasto intrappolato tra le lamiere di uno dei due mezzi ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e delle loro pinze idrauliche per poterlo liberare dalle lamiere. Sul posto, oltre ai pompieri sono giunti i sanitari del 118 per trasportare l’automobilista in pronto soccorso.

Sempre a Udine, verso le 15.30, un secondo incidente ha visto un’auto cappottarsi su un fianco in viale Leonardo Da Vinci, nella zona del centro studi.

Notizia in aggiornamento.