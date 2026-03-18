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Cronaca

Schianto in galleria contro una betoniera: morto un automobilista

Incidente lungo la SR 251 della Valcellina: la vittima è un uomo di 50 anni
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Un uomo di 50 anni, originario di Genova e residente in Lombardia, ha perso la vita questa mattina nello schianto frontale contro una betoniera nella galleria del Monte Fara, lungo la SR 251 della Valcellina, tra Montereale Valcellina e Andreis. La vittima, in Friuli Venezia Giulia per lavoro, ha improvvisamente invaso la corsia opposta causando l’impatto.

L’autista della betoniera, illeso ma sotto choc, è riuscito comunque a lanciare l’allarme grazie alle colonnine Sos presenti nel tunnel lungo 4 chilometri, privo di copertura telefonica. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso regionale, le squadre del 118 e la Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto. Inutili i disperati tentativi di rianimazione: per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Pesanti le ripercussioni sul traffico: la SR 251 è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per diverse ore, con lunghe code e gravi disagi alla circolazione.

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