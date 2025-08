Schianto in galleria dopo l’allenamento: perdono la vita a 19 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tornavano a casa da un allenamento di calcio, loro che adoravano il mondo del pallone. Hanno trovato la morte ieri sera, alle 21.10, lungo la galleria Bus del Colvera che da Poffabro, frazione di Frisanco, porta a Maniago. Le vittime, residenti nel comune dei coltelli, avevano 19 anni. Uno, Fabio Rosa, avrebbe festeggiato oggi il suo compleanno. Erano inseparabili Fabio e Danilo Boz, l’altra vittima dell’incidente stradale.

Il destino gli ha legati anche in una morte tanto tragica quanto al momento ancora incomprensibili. Erano all’interno di una Renault Twingo, condotta da un altro coetaneo, Andrea Zoccoletto, quando, per cause in corso di accertamento dei carabinieri del Radiomobile di Spilimbergo e quelli della stazione di Maniago, la macchina, improvvisamente, è andata ad impattare frontalmente con una Volkswagen Tiguan condotta da una 72enne di Zoppola. L’impatto è stato violento: Fabio, che era seduto nel sedile del passeggero, e Danilo, che si trovava in quello posteriore, sono morti sul colpo. Zoccoletto, invece, è stato elitrasportato in gravi condizioni all’ospedale di Udine. Non sarebbe però in pericolo di vita. Soccorsa anche l’altra automobilista che è stata invece portata all’ospedale di Pordenone.

I tre giovani stavano tornando a casa dopo un allenamento di calcio, loro che giocavano nelle prima squadra del ManiagoVajont. Fabio era portiere, Danilo centrocampista.