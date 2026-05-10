Schianto in moto: addio allo storico volontario della Motostaffe

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Aveva trascorso la mattinata facendo ciò che amava e che sapeva fare meglio: proteggere gli altri. Ma il destino ha teso una trappola crudele a Dario Taschera, 76 anni, storico volontario della Motostaffetta Friulana, morto ieri pomeriggio in un incidente stradale a Magnano in Riviera.

Il sinistro è avvenuto all’altezza del critico incrocio tra la Pontebbana e via Divisione Julia. Taschera, residente a Remanzacco, viaggiava in sella alla sua Yamaha quando, per cause al vaglio dei carabinieri, si è scontrato violentemente con una Peugeot 307.

L’allarme è scattato immediatamente, mobilitando i soccorritori. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, le ferite riportate dal pensionato si sono rivelate fatali: Dario è spirato sul colpo, tra lo strazio dei colleghi che viaggiavano poco lontano da lui.

Taschera non era un semplice centauro, ma un pilastro della sicurezza stradale legata al mondo delle due ruote. Solo poche ore prima dell’incidente, aveva prestato servizio alla “Together for Gemona”, la manifestazione ciclistica organizzata per celebrare il 50° anniversario del terremoto del 1976 e legata alla cornice del Giro d’Italia 2026.

Insieme ai suoi compagni della Motostaffetta, si era occupato di gestire la viabilità e proteggere i corridori lungo i tornanti e gli incroci del Friuli. Una missione portata a termine con la consueta precisione, prima di iniziare il viaggio di rientro verso casa che si è interrotto tragicamente a metà strada.