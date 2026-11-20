È Romana Bilato, 78 anni, la vittima del grave incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via 1º Maggio, nel territorio comunale di Martignacco. L’anziana, residente da circa due anni nella frazione di Nogaredo e in precedenza a Pasian di Prato, ha perso la vita dopo che la sua auto si è ribaltata più volte sull’asfalto bagnato dalla pioggia.

Il sinistro si è verificato intorno alle 17.20, non lontano dall’agriturismo La Tinaja. Stando alle prime ricostruzioni, l’anziana stava viaggiando lungo il rettilineo in direzione di Passons di Pasian di Prato quando, probabilmente a causa di un malore improvviso, ha perso il controllo della propria Ford.

Il veicolo ha carambolato sull’asfalto reso viscido dalla pioggia per poi fermarsi ruote all’aria. A seguito del violento ribaltamento, la conducente è stata sbalzata fuori dall’abitacolo, finendo nel fosso che costeggia la carreggiata.

Inutili i soccorsi prestati alla donna dal personale del 118 e dei vigili del fuoco. I rilievo del sinistro sono stati affidati alla polizia locale.

Appresa la notizia della scomparsa, il sindaco di Martignacco, Mauro Delendi, ha espresso a nome dell’intera amministrazione e della comunità locale le più sentite condoglianze ai familiari di Romana Bilato.

Migliorano intanto le condizioni del 14enne di Rive d’Arcano che ieri pomeriggio era stato investito da un’auto in prossimità dell’attraversamento stradale dell’istituto tecnico Marinoni, a Udine, in via Monsignor Nogara. L’adolescente, dopo essere stato soccorso dai sanitari, era stato condotto all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Seppure grave, era rimasto sempre cosciente. La polizia locale è al lavoro per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.