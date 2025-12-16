  • Aiello del Friuli
Schianto mortale a Vivaro, indagata la conducente del suv

Disposta la consulenza tecnica ricostruttiva della dinamica del sinistro.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

E’ stata iscritta nel registro degli indagati, per l’ipotesi di omicidio stradale colposo, la 53enne di San Quirino che ieri pomeriggio, mentre percorreva l’ex provinciale 53, tra San Foca e Vivaro si è scontrata frontalmente con la Opel Corsa condotta dalla 54enne Carmen Benvenuti, morta questa mattina nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Udine.

La 53enne era al volante di una Mercedes Gle. Nel suv, con lei, c’erano anche la figlia 17enne e il nipote di 3 anni. Per cause al vaglio dei carabinieri del Radiomobile di Spilimbergo, le due auto hanno impattato violentemente tra loro. La Procura di Pordenone ha disposto la consulenza tecnica ricostruttiva della dinamica dell’incidente. Il pm titolare del fascicolo valuterà se procederà con l’autopsia sulla salma di Carmen Benvenuti, qualora l’ispezione esterna non fosse sufficiente a chiarire le cause del decesso.

La 54enne, che viveva a San Leonardo Valcellina in via Maniago, di fronte ai campi da tennis, era stata elitrasportata al Santa Maria della Misericordia dopo essere stata rianimata più volte sul posto da personale sanitario del 118.

Fuori pericolo di vita, invece, la conducente dell’altra macchina. Così come la figlia 17enne e il nipotino di 3 anni, condotti per accertamenti all’ospedale di Pordenone.

