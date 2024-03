Schianto a Cividale, morto un motociclista

Tragedia in tarda serata a Cividale del Friuli. Un motociclista di 43 anni, di origine salentina ma impiegato in un’attività delle Valli, ha perso la vita a seguito di uno scontro con una Volvo avvenuto alle 18.20, all’incrocio tra la Statale 54 (nel tratto di strada che prende il nome di via Sanguarzo) e via Alpi Giulie.

Secondo una prima dinamica, il biker stava arrivando a Cividale scendendo dalle Valli, quando è andato ad impattare contro la vettura guidata da una donna.

Il 43enne è stato subito raggiunto dai soccorritori, tra i quali una dottoressa che si trovava nelle immediate vicinanze. Le operazioni salvavita sono state tentate a lungo, anche con l’aiuto dei vigili del fuoco, giunti immediatamente dopo l’urto visto che la sede del distaccamento dista a meno di 500 metri dal punto dell’impatto.

Sul posto, poco dopo, sono poi arrivati anche i carabinieri e i sanitari, giunti sia con l’elisoccorso regionale che con un’ambulanza.

La strada, posta di fronte di fronte al Bar-bruschetteria Happy Days, è stata interdetta a lungo per permettere i soccorsi e i rilievi delle forze dell’ordine. Ferite apparentemente lievi per la conducente della Volvo, trasportata in ospedale per tutte le verifiche del caso.