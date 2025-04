Schianto sulla A4, auto si ribalta e prende fuoco

E’ di un ferito il bilancio di un incidente avvenuto poco prima delle 15 lungo la A4, in direzione Venezia, all’altezza del comune di Rivignano-Teor. Lo schianto si è verificato sul ponte che sorpassa il fiume Stella e ha coinvolto due automobili, una delle quali si è ribaltata al centro carreggiata andando a fuoco. Fortunatamente gli occupanti della vettura cappottata sono riusciti a mettersi in salvo prima che l’auto venisse avvolta dalle fiamme. Tra loro anche un passeggero che ha riportato alcune contusioni a seguito del sinistro.

Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco, del personale di Autostrade Alto Adriatico, della Polizia Stradale e dei sanitari, giunti anche con l’elisoccorso. A causa dei danneggiamenti causati dalle fiamme sulla carreggiata, sono state chiuse le corsie di marcia e di sorpasso per il ripristino dell’asfalto. Inevitabili i disagi per gli automobilisti in transito, con rallentamenti e code che hanno raggiunto quasi i due chilometri.