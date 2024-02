Tremendo schianto tra Tesla e Smart: 4 feriti, di cui uno grave

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Restano gravi le condizioni di una delle 4 persone coinvolte nell’incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, a Udine, all’incrocio tra le vie Gorizia e Monte Grappa. Si tratta del passeggero 34enne che si trovava a bordo della Smart che incosciente, dopo essere stato soccorso da personale sanitario, è stato trasportato urgentemente all’ospedale di Udine in prognosi riservata. In base ai primi accertamenti della polizia locale, la Smart sarebbe stata travolta da una Tesla. Non è da escludere ci sia stata una mancata precedenza al semaforo.

Un impatto tremendo, che ha fatto precipitare in strada quanti abitano nelle vicinanze. A causa del violento urto, la piccola utilitaria ha preso fuoco e sono stati proprio alcuni residenti, grazie ad un estintore procurato in un locale pubblico nelle vicinanze del sinistro, a spegnere le fiamme in attesa che arrivassero i vigili del fuoco giunti dal distaccamento di Cividale.

Ferito in maniera seria anche il conducente 23enne della Smart, mentre il 23enne al volante della Tesla, sottoposto alla prova dell’alcoltest, è uscito dalla macchina illeso. Ferite lievi per le persone che viaggiavano con lui.

La strada dove si è verificato l’incidente è rimasta chiusa al traffico per alcune ore.