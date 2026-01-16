Schianto tra auto e moto, 17enne elitrasportato

Un’auto e una moto si sono scontrate questa mattina in via Antonini a Forcate di Fontanafredda. Una Opel Insigna, condotta da un 60enne di Roveredo in Piano, stava uscendo dal distributore di carburante Eni per immettersi sulla sp64, in direzione Fontanafredda, quando da Villadolt è sopraggiunta una moto Ktm condotta da un 17enne di Sacile. L’impatto tra i due veicoli è stato inevitabile e violento: l’automobilista riferirà poi alla polizia locale, giunta sul posto per i rilievi e gli accertamenti, di non essersi accorto dall’arrivo della due ruote perché la visuale era oscurata da un veicolo commerciale in transito.

Il giovane è stato sbalzato a 5 metri di distanza. Immediata l’attivazione dei mezzi di soccorso. Sul posto è giunto personale del 118, con ambulanza e automedica, insieme ai vigili del fuoco. Attivato anche l’elisoccorso. Il 17enne, una volta stabilizzato, è stato condotto con l’elicottero sanitario all’ospedale di Udine. Ha riportato diverse fratture ma non sarebbe in pericolo di vita.

Gli agenti della polizia locale, al fine di ricostruire meglio la dinamica del sinistro, hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza del distributore di carburante.