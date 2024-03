Sciacallo dorato appeso al cartello: “Non è stato ucciso da un bracconiere”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non è stato un bracconiere ad uccidere prima e poi ad appendere, quasi come fosse un trofeo, al cartello di benvenuto nel parco delle Dolomiti Friulane lo sciacallo dorato.

Ne è certo il presidente della riserva naturale, il sindaco di Erto e Casso, Antonio Carrara, sulla base dell’ispezione cadaverica effettuta sulla salma dell’animale.

“Non sono stati evidenziati fori riconducibili a colpi di arma da fuoco – evidenzia Carrara – pertanto lo sciacallo potrebbe essere stato investito, non so se involontariamente o volontariamente, da un veicolo. Va fermamente condannato, invece, il gesto seguente con l’animale che è stato appeso al cartello di benvenuto sulla strada che da Claut conduce a Cimolais. Ma non è stata un’azione contro il parco”.

Per il presidente del Parco non ci sono elementi per sostenere che l’area protetta ha portato, proprio nelle Dolomiti friulane, sempre più lupi e sciacalli dorati. Animali selvatici, in particolare il lupo, che stanno predando soprattutto le pecore allevate dalle aziende locali. “Una volta si andava a dormire contando le pecore – è la riflessione preoccupata di Carrara – ora le pecore si contano la mattina, sperando di trovarle ancora vive. Non siamo ai livelli della vicina Chies d’Alpago, dove in quattro anni sono stati sbranati 800 ovini, ma anche qui da noi la situazione sta diventando preoccupante. Sono altresì molte le carcasse di cervi che rinveniamo, delle quali si nutrono gli sciacalli”.

Un trend dal quale, difficilmente, si potrà tornare indietro. Ecco perché Carrara ha proposto incontri informativi con la cittadinanza.

