Sciacallo dorato predato dai lupi, nuovo caso nel Pordenonese

Domenica 12 gennaio la carcassa di un maschio di sciacallo dorato è stata recuperata nella pedemonatana pordenonese. Le prime verifiche hanno appurato come l’esemplare sia stato molto probabilmente predato dai lupi presenti nella zona, come suggerito da due grossi fori sul collo dell’animale. In alternativa, il soggetto potrebbe essere stato ucciso da altri sciacalli, con conseguente cannibalismo. L’ultima conferma arriverà dalle analisi genetiche sulla saliva prelevata dalle ferite mortali.

Un caso non isolato, che va ad aggiungersi altre segnalazioni di ‘intraguild predation’, ossia di predazioni tra specie diverse di carnivori, ci ha spiegato il naturalista friulano Stefano Pecorella, che sottolinea come sia in atto un grande dinamismo ecologico tra canidi diversi che competono per l’utilizzo dello spazio e delle risorse. “Il lupo – spiega Pecorella – non tollera la presenza dello sciacallo dorato nel suo territorio e molto spesso lo attacca, anche se in Europa ci sono alcuni casi di coesistenza tra le due specie. Dal punto di vista scientifico, si sa ancora poco delle interazioni tra lo sciacallo dorato e gli altri carnivori europei, come sulle interazioni tra lo sciacallo dorato e le sue specie preda”.

Maggiori informazioni sullo sciacallo dorato possono essere reperite sulla pagina Facebook “Sciacallo dorato Italia”.