Sciacallo dorato trovato morto e appeso nel Parco Naturale delle Dolomiti friulane

Uno sciacallo dorato è stato trovato morto e appeso al cartello di benvenuto del Parco naturale delle Dolomiti friulane lungo la strada che da Claut conduce a Cimolais. Secondo la guardia forestale non ci sono evidenze di abbattimenti ma solo un esame autoptico potrà chiarire le cause della morte dell’animale che in questo momento si trova nella stazione forestale di Claut. L’esemplare di sciacallo dorato è particolarmente protetto da norme internazionali e da qualche tempo presente anche in Friuli Venezia Giulia. “Il fatto accaduto nel Parco delle Dolomiti Friulane è di una gravità inaudita – dicono in una nota congiunta la lega per l’abolizione della caccia Fvg con Delegato Alessandro Sperotto e la lega anti vivisezione Fvg con il referente Guido Iemmi – e non è solo il segnale inequivoco di persone violente che si aggirano nei luoghi più belli del Friuli, ma l’ennesimo esempio che il bracconaggio in questa Regione è una piaga ancora pesantemente presente e si accanisce senza nulla temere su animali protetti e all’interno di aree protette”. GUARDA IL VIDEO