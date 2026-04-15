Sciame sismico in Carnia captato anche con le fibre ottiche e AI

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L'attività nel sottosuolo è stata registrata anche attraverso la rete di fibra ottica regionale, utilizzata in fase sperimentale con l'intelligenza artificiale
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sciame sismico ieri sera in Carnia: tre scosse ravvicinate hanno fatto tremare la terra nella zona di Preone nell’arco di meno di un’ora, tra le 22 e le 22.47. L’attività sismica, localizzata a 5-6 chilometri a sud del paese, ha raggiunto magnitudo comprese tra 2 e 2.8 della scala Richter, con ipocentro a circa 11 chilometri di profondità secondo il Centro Ricerche sismologiche dell’Ogs di Udine. Una trentina gli eventi sismici registrati dai sismometri.

Un’attività lieve ma ben percepibile che si inserisce in una fase recente di movimenti nel sottosuolo friulano. Solo poche settimane fa, il 25 marzo, una scossa di magnitudo 2.6 era stata registrata tra Valvasone Arzene, mentre il 19 marzo un terremoto più intenso, di magnitudo 3.9, aveva interessato Moggio Udinese, avvertito in decine di comuni della regione.

“Nella nostra area la sismicità avviene in modo diffuso tramite queste piccole sequenze che nel tempo si ripetono”, spiega Matteo Picozzi  direttore del Centro Ricerche Simologiche dell’OGS di Udine. “E’ una zona che storicamente ha avuto dei terremoti rilevanti, anche se non grandi quanto quello del 1976, ma comunque eventi importanti”, sottolinea il ricercatore.

La ricerca sui terremoti ha fatto passi da gigante. Proprio per il 50imo anno dal Sisma  del1976, domani verrà presentato a Udine il progetto sperimentale avviato lo scorso anno che utilizza 250 km di fibra digitale già stesa tra le strade della regione. Se il vecchio sismografo ad ago è un pezzo da museo, ora lo studio sull’attività nel sottosuolo usa anche le fibre ottiche e l’Intelligenza artificiale.

“Dal novembre 2025 è in fase di sperimentazione la registrazione di 5 linee da 50km – ci informa Picozzi -. I nostri interrogatori di fibra mandano degli impulsi laser costantemente. Poi, l’analisi per ripulire i segnali di terremoto da qualunque altro segnale di tipo antropico (traffico, mezzi pesanti o altro) viene effettuato con l’intelligenza artificiale”.

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