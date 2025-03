Sciatore cade in pista, gravissimo

Uno sciatore di 18 anni è rimasto ferito in maniera molto grave dopo essere caduto durante una discesa di riscaldamento sulla pista 2 degli impianti del Monte Zoncolan.

L’incidente è avvenuto ieri prima della disputa di un SuperG, prima dell’apertura degli impianti.

Il ragazzo, dello sci club Monte Dauda, doveva fare da apripista ma all’altezza di un salto ha perso il controllo ed è caduto per una diecina di metri, riportando fratture alle gambe e a un polso. E’ stato portato in ospedale, a Tolmezzo, in elicottero, e poi trasferito all’ospedale Udine, dove è ricoverato in terapia intensiva.