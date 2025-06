Scienze Motorie a Gemona, festa per i primi 25 anni di attività

Una presenza radicata e riconosciuta a Gemona del Friuli, dove ha sede fin dall’inizio, nel 2000; 1293 laureati; una media di 250 iscritti complessivi all’anno nelle prime due decadi cresciuti fino ai 422 dell’ultimo anno accademico; 6377 gli studenti totali che lo hanno frequentato. Sono alcuni dei principali numeri del primo quarto di secolo di attività del corso di laurea in Scienze Motorie dell’Università di Udine, corso triennale a numero chiuso con 165 posti. Dal 2004 Gemona ospita anche il suo naturale proseguimento, la laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate.

Tante le autorità presenti all’evento celebrativo: dal rettore Roberto Pinton al direttore del dipartimento, Leonardo Alberto Sechi, dal sindaco di Gemona, Roberto Revelant all’assessore regionale alle finanze, Barbara Zilli.

INTERVISTE

La scelta come sede del corso a Gemona del Friuli deriva dalle vicende legate alla ricostruzione seguita al terremoto del 1976. L’Università di Udine, infatti, è stata istituita sulla base di una spinta popolare anche a seguito dell’evento sismico che proprio a Gemona fece molte vittime: fu in città quindi che l’Ateneo volle stanziare il corso di laurea in Scienze motorie.