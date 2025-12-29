Sciopero a Villa Santina: a rischio 12 posti di lavoro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si è svolta questa mattina, davanti al Municipio di Villa Santina, la manifestazione sindacale indetta per richiamare l’attenzione sulla situazione occupazionale delle maestranze impiegate in appalto presso lo stabilimento Villa Food, azienda attiva nella produzione di cibi precotti.

I lavoratori, in totale dodici, dal 18 dicembre sono in sciopero dopo che la ANT Srl, attuale datore di lavoro, ha comunicato la disdetta dell’appalto, motivata dalla mancanza di garanzie sui numeri necessari a proseguire il servizio. La chiusura dell’appalto è prevista per il 9 gennaio prossimo e, al momento, non vi sono certezze sul futuro occupazionale dei dipendenti, nonostante si parli di un possibile riassorbimento parziale di sole quattro unità.

I sindacati parlano di una situazione grave, che rappresenta l’ennesimo colpo al già fragile tessuto occupazionale della Carnia, e chiedono risposte concrete per la tutela dei lavoratori coinvolti.