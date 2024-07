Sciopero al Burlo di Trieste, rottura tra le sigle sindacali

Una adesione virtuale vicina al 70% perché tutti precettati e una presenza al presidio di una ventina di persone davanti all’Irccs Burlo Garofolo. Questo l’esito dello sciopero indetto da Nursind e UilFpl per protestare sulla nuova ripartizione dei fondi voluta dalla Regione sulle ex risorse Rar, ripartizione che penalizza, secondo le due sigle i lavoratori del Burlo. Uil Fpl e Nursind sono in rotta con le altre sigle sindacali che invece hanno ricevuto rassicurazioni direttamente dal governatore Massimiliano Fedriga.