Gli avvocati penalisti tornano a incrociate le braccia. La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane ha proclamato l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria, a partire da lunedì, fino al 27 novembre. Vi aderisce anche la Camera penale friulana, che così rende pubblica la propria contrarietà alla proposta di intervenire sull’articolo 24 della Costituzione. La riforma prevede, accanto alla garanzia del diritto di difesa, il principio secondo il quale “la Repubblica tutela la persona offesa dal reato”.

“Siamo contrari – afferma il presidente della Camera penale friulana, Rino Battocletti – non perché pensiamo che lo Stato non debba tutelare le persone offese, ma perché l’articolo 24 deve continuare a garantire principalmente e prioritariamente la difesa dell’imputato, che nel processo è il soggetto debole, come la vittima lo è nel momento della commissione del reato”.

Per Battocletti, lo svantaggio dell’imputato è triplice. Da una parte, lo Stato ha potere e mezzi superiori a quelli degli individui. Dall’altra, c’è una asimmetria di valutazione morale molto altra tra accusa e accusato. Infine, si è naturalmente portati a credere di più all’accusa.

“Questa riforma sarebbe il primo passo – continua il legale – per restringere i diritti dell’accusato attraverso la privatizzazione del sistema penale, che deve avere come obiettivo una pena proporzionata e non quella della legge del taglione. Il processo costruito sulle garanzie e sul principio della presunzione di innocenza è la migliore assicurazione di giustizia anche per le vittime, che non hanno bisogno di un colpevole, ma del colpevole”, conclude.