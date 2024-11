GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In attesa di un autobus che molto probabilmente non arriverà mai. Al terminal di Udine la maggior parte degli studenti è rassegnata. Le corse garantite, a causa dello sciopero del trasporto pubblico locale indetto per la giornata di oggi, si contano sulle dita di una mano. I più fortunati hanno ripiegato su nonni e genitori, altri, invece, dovranno arrangiarsi come possono. E la rabbia è tanta.