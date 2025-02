Sciopero dei giudici, udienze rinviate in Tribunale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Udienze flash stamattina in Tribunale a Udine per lo sciopero proclamato dall’Associazione nazionale magistrati contro la riforma della Giustizia. Nelle tre aule nelle quali era prevista attività, i giudici si sono limitati a rinviare le udienze già fissate, dopo aver letto un comunicato per spiegare le ragioni dell’astensione. I togati hanno sottolineato che la Costituzione prevede giudici e pubblici ministeri appartenenti al medesimo ordine giudiziario, imparziali, indipendenti e soggetti solo alla legge, così da assicurare l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Se – come prevede la riforma costituzionale – il pm sarà separato da questa giurisdizione, ragiona l’Anm, sarà attratto nella sfera di un altro potere, condizionato dalle direttive dell’esecutivo, e non potrà disporre serenamente della polizia giudiziaria. “I primi a rimetterci – hanno detto stamani i giudici – saranno i cittadini, per i quali non sarà pienamente attuato il principio di uguaglianza perché – concludono – l’organo che cura le indagini sarà inevitabilmente condizionato dalle scelte politiche della maggioranza di turno”.