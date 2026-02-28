Sciopero dei treni, disagi limitati in FVG

Giornata di passione per tanti viaggiatori che, questa mattina, dovevano prendere il treno per spostarsi. Non avevano fatti i conti con lo sciopero ferroviario iniziato ieri e che si protrarrà fino alle 20.59 di questa sera. L’agitazione era stata comunicata dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e poi confermata da Trenord e Trenitalia.

Stazione semivuota, questa mattina, a Udine. Tra soppressione delle corse e ritardi, diversi i passeggeri appiedati che, con difficoltà, hanno dovuto prendere autobus sostitutivi o, alla peggio, contattare amici e parenti. Cancellati, in particolare, alcuni treni diretti a Villach – e quindi a Tarvisio – e a Venezia.