Sciopero dei treni, disagi pesanti anche in Fvg

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tutti cancellati, tutti fermi. Lo sciopero del personale che lavora sui treni indetto da alcune sigle sindacali autonome ha avuto una adesione elevata con ricadute pesantissime al di fuori dei mezzi garantiti. Iniziato ieri alle 21 e conclusosi intorno alle 18 di oggi i disagi proseguiranno però ancora per diverso tempo prima che il sistema entri a regime.

Trenitalia e Italo, le due società che operano in Friuli Venezia Giulia, avevano comunicato nei giorni scorsi i treni garantiti in particolare per i pendolari che quotidianamente scelgono i mezzi rotabili per muoversi sul territorio. Nella tarda mattinata a Trieste erano praticamente state cancellate la quasi totalità dei treni, garantite le due Frecce da Udine e Trieste per Milano del mattino e ritorno alla sera.