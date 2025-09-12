Sciopero delle guardie giurate, aderisce l’80% dei lavoratori

Sciopero delle guardie giurate, adesioni fino all’80%. Oggi la gran parte dei 2.500 lavoratori in Friuli Venezia Giulia del comparto della vigilanza privata e servizi fiduciari ha incrociato le braccia in occasione dell’astensione dal lavoro su tutti i turni indetta Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. L’agitazione è stata decisa a fronte di un contratto integrativo che non si rinnova da 14 anni, di stipendi bassissimi e della dotazione di mezzi ed equipaggiamenti che non garantiscono la sicurezza.

“E’ impensabile – hanno affermato i segretari Marika Baio, Diego Marini e Matteo Calabrò – che il tavolo sul rinnovo degli integrativi non venga concesso, lasciando di fatto il settore in balia di quanto decidono di fare o applicare le singole aziende. Siamo di fronte all’esercizio di compiti di grande responsabilità, ma rispetto ai quali non c’è una contropartita né economica, né normativa”.

Il reddito mensile netto di un addetto è di circa un migliaio di euro, senza contare anche che un lavoratore della vigilanza deve accollarsi il costo di alcuni strumenti di lavoro, come la pistola. “I nostri lavoratori – dicono i sindacati – riferiscono di mezzi obsoleti, ma anche di dotazioni inadeguate, come giubbotti antiproiettile scaduti in alcune realtà”.

Filcams, Fisascat e Uiltucs chiedono a gran voce un tavolo regionale e l’adozione di un contratto integrativo di livello regionale, che superi la dimensione delle ex provincie e che detti regole uguali per tutti.