Sciopero generale per Gaza e la Flotilla: 4 le manifestazione in Fvg

La CGIL ha indetto uno sciopero generale nazionale in tutti i settori, pubblici e privati, per l’intera giornata di venerdì 3 ottobre. La mobilitazione è stata proclamata dal sindacato in difesa della missione umanitaria Flotilla, per i valori costituzionali italiani e per Gaza.

Il corteo principale si terrà domani mattina a Trieste, dove a fianco della Cgil ci saranno l’Unione degli Universitari e la Rete degli Studenti medi.

Altri presidi si terranno in mattinata anche a Pordenone, in piazza XX Settembre, a Monfalcone, in piazza Repubblica, e a Udine, in via Pracchiuso, con un presidio indetto sotto la Prefettura. Sempre in merito alle proteste di domani, la Commissione di garanzia sugli scioperi ha valutato illegittimo lo mobilitazione generale, in quanto è ritenuta “in violazione dell’obbligo legale di preavviso”. Sempre secondo il Garante, non vi sono nemmeno i presupposti previsti dalle astensioni dal lavoro organizzate in difesa dell’ordine costituzionale, per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori’. Il mancato adeguamento comporterà, dunque, l’apertura di un procedimento di valutazione del comportamento.