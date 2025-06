Sciopero, giornata di passione per i viaggiatori tra treni e voli cancellati

Una giornata di passione per i viaggiatori del Friuli Venezia Giulia. Tra treni e voli cancellati. Tutta colpa – si fa per dire – dello sciopero dei trasporti indetto per la giornata di oggi e che, in alcuni casi, ha paralizzato, in particolare, soprattutto il traffico ferroviario. Pendolari imbufaliti, tuttavia Trenitalia e Italo hanno garantito il rimborso in caso di cancellazione della corsa. Ma alcune tratte sono state comunque garantite.

A rimettercene, come detto, sono stati proprio i viaggiatori che, anche all’ultimo, hanno dovuto trovare soluzioni fai-da-te pur di non rimanere appiedati.

Se diversi treni – regionali e Frecciarossa – si sono fermati con tanto di problemi sorti in particolare nelle stazioni di Udine e Trieste, non è andata meglio sul fronte dei voli. Ita, la compagnia aerea di bandiera, ha confermato la cancellazione di 34 voli nel weekend. Disagi, sempre a causa delle sciopero, potrebbero verificarsi anche sulla rete autostradale, sul trasporto pubblico urbano ed extraurbano e per chi deve imbarcarsi.