Disagi in vista per il trasporto pubblico locale. Scatta lo sciopero per Arriva Udine. L’azienda ha comunicato che la protesta dei lavoratori, lunedì 24 febbraio, interesserà le corse urbane ed extraurbane per tutta la giornata. Saranno comunque assicurate le fasce di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15, quelle che interessano soprattutto il trasporto scolastico. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante, che quello tecnico e amministrativo