Sciopero, oggi lo stop di Usb con disagi in tutta Italia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Trasporto pubblico, scuola ma anche sanità e dipendenti pubblici. È stato un lunedì difficile a causa dello sciopero generale indetto dall’Unione sindacale di base a livello nazionale con relative ricadute anche a livello regionale. A Trieste è stato organizzato un corteo a cui hanno preso parte alcune centinaia di persone inneggiando in particolare alla Palestina, nel mirino i conflitti che stanno avendo ricadute pesantissime sulle persone con i prezzi di tutti i beni lievitati negli ultimi mesi.