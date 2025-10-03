Sciopero per Gaza, in 500 manifestano in centro a Pordenone

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Lavoratori, pensionati, studenti e anche bambini. Oltre 500 persone – secondo fonti della Questura – hanno partecipato, questa mattina, in piazza XX Settembre a Pordenone, allo sciopero per Gaza indetto da Cgil e Usb. Una manifestazione pacifica con tanto di bandiere delle sigle sindacali, della Palestina e numerosi striscioni.

Il Garante ha definito illegittimo lo sciopero perché non c’è stato un preavviso, ma la Cgil ha già annunciato ricorso.

Protesta, soprattutto, il mondo della scuola. In prima linea insegnanti ma anche studenti.