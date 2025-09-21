Sciopero polizia locale a Udine, il Comune: “Noi disponibili, ma non è bastato”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Stupore e rammarico per la decisione del sindacato della polizia locale, il Sapol, di proclamare lo sciopero degli agenti a Udine per il primo ottobre. Li hanno espressi oggi gli assessori alla Polizia locale e al Personale di Palazzo D’Aronco, Rosi Toffano e Andrea Zini, a seguito del mancato accordo con il Comune dopo gli incontri al tavolo tecnico del 17 e del 19 settembre.

I due incontri erano stati fissati 10 giorni fa, durante la riunione voluta dal prefetto di Udine Domenico Lione e che pareva aver allentato le tensioni tra amministrazione e agenti. Al termine del confronto in Prefettura, infatti, il Sapol aveva revocato lo sciopero previsto per oggi a fronte dell’impegno di affrontare la situazione al tavolo tecnico.

“L’Amministrazione – spiega Toffano – si è resa disponibile, con senso di responsabilità e spirito costruttivo, a venire incontro alle richieste avanzate dal sindacato, ma l’apertura non è stata sufficiente”. “Abbiamo partecipato ai tavoli di confronto – le fa eco Zini – con la massima apertura e disponibilità, con l’obiettivo di entrare nel merito delle problematiche rappresentate e definire insieme un percorso che garantisse agli operatori tutte le condizioni necessarie per svolgere il proprio lavoro in sicurezza”.

Alla base dello sciopero ci sono proprio, come denuncia il sindacato, “la mancanza di idonee dotazioni di sicurezza e strumenti di autotutela e la grave esposizione degli operatori, in un contesto operativo urbano sempre più ad alto rischio”.