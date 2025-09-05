Sciopero Polizia locale di Udine, il Comune convoca un incontro

Il Comune ha riconvocato il tavolo di confronto fra amministrazione e sindacato S.A.PO.L, che ha proclamato lo sciopero per il 21 settembre dopo tre precedenti convocazioni di carattere tecnico, concluse senza esito. Una volontà, quella dimostrata dall’Assessora alla Polizia Locale Rosi Toffano e dall’Assessore al Personale Andrea Zini, che va nella direzione di rispondere alle esigenze degli operatori, nel rispetto dei pareri tecnici ma con l’obiettivo di affrontare e superare le divergenze che finora non hanno trovato piena soluzione.

La nuova convocazione inviata oggi, segna una differenza rispetto agli incontri precedenti: in questa occasione, oltre alla parte tecnica, al Comandante e alla delegazione trattante, saranno presenti anche tutti gli ufficiali del Comando e i due assessori competenti.

Commenta così l’assessora Toffano: “Vogliamo integrare le dotazioni di sicurezza, che si aggiungono a quelle già previste per legge e di cui gli agenti sono dotati. Per giungere a questo risultato riteniamo sia giusto allargare il tavolo per avere un confronto specifico su questi temi. Come già detto, le osservazioni fatte pervenire dalla sigla sindacale rappresentano motivo di confronto, sono oggetto di discussione ma soprattutto serviranno a costruire una sintesi. Il nostro intendimento è individuare la migliore mediazione possibile tra le parti e giungere a un accordo, in cui confido”.

Conferma l’assessore Zini: “Vogliamo mantenere aperta la porta e siamo disponibili ad un nuovo confronto, basato sulla correttezza del dialogo. L’amministrazione vuole sostenere la possibilità di un confronto concreto sulle reali necessità quotidiane degli agenti. Un percorso che abbiamo intenzione di guidare affinché si giunga al risultato auspicato. L’obiettivo è quello di garantire condizioni di lavoro che consentano serenità nello svolgimento delle mansioni assegnate. Per questo come amministratori faremo la nostra parte su ciò che il tavolo riterrà necessario”.