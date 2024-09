Sciopero del trasporto pubblico venerdì 20. Garantite le corse per gli studenti

L’Unione sindacale di base USB ha proclamato per domani lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale di 24 ore che riguarda sia per il personale viaggiante sia per quello tecnico e amministrativo e che potrebbe causare cancellazioni e ritardi in tutta la regione. L’astensione dal lavoro è stata decisa in seguito al mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il rinnovo del contratto nazionale del lavoro degli Autoferrotranvieri e Internavigatori.

A Trieste lo sciopero avrà inizio alla mezzanotte di giovedì 19 settembre, terminerà alla mezzanotte di venerdì 20. Saranno garantiti i collegamenti tra le 6 e le 9 e tra le 13 e le 16. A Udine l’astensione dal lavoro inizierà alle 2 di venerdì e terminerà alle 2 di sabato 21 settembre. Saranno garantiti i collegamenti tra le 6 e le 9 e tra le 12 e le 15. A Pordenone lo sciopero inizierà alla mezzanotte di giovedì e terminerà alla mezzanotte di venerdì. I collegamenti urbani saranno garantiti tra le 6 e le 9 e tra le 12:30 e le 15:30, quelli extraurbani tra le 6 e le 8:30 e tra le 12:30 e le 16. Per i servizi urbani di Gorizia, Monfalcone e Grado, lo sciopero sarà avviato alle 2 di venerdì e terminerà alle 2 di sabato.